Ex-Ministerpräsident in SH : Peter Harry Carstensen wird 75: Was macht der Ex-Ministerpräsident?

Peter Harry Carstensen feiert seinen Geburtstag in kleinem Kreis – und doch nicht in der Stimmung, die er sich gewünscht hätte.

Kiel | Das ist mit dem Foto schmeckt ihm irgendwie nicht. Denn wenn es ein Bild gibt, das man als erstes mit Peter Harry Carstensen in Verbindung bringt, dann ist es das vom 17. März 2005. Als der Mann, der am 12. März 75 Jahre alt wird, feixend im Plenarsaal des Landtages in Kiel steht – und hinter dem eine betroffene Ministerpräsidentin Heide Simonis sitzt...

