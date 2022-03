Landtagswahl in SH 2022 : So motiviert Parteichef Friedrich Merz die CDU-Basis in Neumünster

Der Bundesparteivorsitzende Friedrich Merz stimmt die CDU-Basis auf den Wahlkampf im Norden ein. Und der Landesvorsitzende Daniel Günther setzt bei der Wahl voll auf Sieg.

Neumünster | Es geht ihm nicht nur um Schleswig-Holstein, sondern um ganz Deutschland. „Wir wollen wieder die bestimmende Kraft des Landes werden“, ruft Friedrich Merz – und bekommt stehende Ovationen für diesen Satz in den Holstenhallen Neumünster. Mehr lesen: CDU schickt Daniel Günther mit 91,2 Prozent in die Landtagswahl Am Nachmittag hat Ministerpräsiden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.