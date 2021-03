Ostern in SH : Landesregierung schürrt Hoffnung auf Urlaub – wenn die Inzidenz passt

Ministerpräsident Daniel Günther hält Osterurlaub für möglich. Noch sei es aber zu früh, darüber zu entscheiden.

Kiel | Ostern in Hotels an die Ostsee. Diese Hoffnung schürrt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). „Wenn sich die Situation nicht dramatisch verändert, gehe ich davon aus, dass wir Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern öffnen“, sagt der Ministerpräsident. Es sei aktuell aber noch zu früh, um darüber zu entscheiden. Thema bei der nächsten Konferen...

