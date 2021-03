Prioritätsgruppe 2 : Online-Buchung für weitere Impftermine in SH ab Dienstag

Die Landesregierung teilt mit, dass es für März und April rund 200.000 Impftermine mit Astra-Zeneca in SH geben wird.

Kiel | Ab Dienstag um 17 Uhr, können sich Personen der Prioritätsgruppe 2 unter www.impfen-sh.de online für eine Impfung mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca anmelden, teilte die Landesregierung am Montag wie schon vorher angekündigt mit. Wie viel Impfstoff-Dosen stehen im März und April in SH zur Verfügung? Es werden jedoch nicht alle berechtigten Per...

