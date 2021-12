Umfrage des Tages : Omikron-Variante in Dänemark: Sind Sie für erneute Grenzschließungen?

Bei unseren dänischen Nachbarn ist die Omikron-Variante auf dem Vormarsch und schon bald könnte das Land zum Virusvariantengebiet werden. Sollten die Grenzen wieder geschlossen werden? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

15. Dezember 2021, 06:46 Uhr

Flensburg | Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Dänemark offenbar schon sehr viel weiter verbreitet als in Deutschland und den meisten anderen europäischen Staaten. Nach Angaben des Staatlichen Serum-Instituts (SSI) vom Montag hat es in Dänemark bereits 3437 Omikron-Fälle gegeben. Dabei hat sich die Zahl der Neuansteckungen mit dieser Variante innerhalb einer Woche verzehnfacht.

Vor einigen Monaten und im Sommer hatten wohl nur Wenige befürchtet, dass erneut Grenzübergänge zwischen Deutschland und Dänemark geschlossen werden könnten. Noch ist es nicht soweit. Doch aktuell sind auch solche harten Maßnahmen nicht mehr auszuschließen.

Wir wollen in der Umfrage des Tages deshalb von Ihnen wissen, wie Sie zu erneuten Grenzschließungen stehen würden. Stimmen Sie ab.

Hinweis: Die Umfrage ist nicht repräsentativ.