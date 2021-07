Dänische Minderheit in SH : Offiziell: SSW zur Bundestagswahl zugelassen

Im Jahr 1949 schaffte mit Hermann Clausen der bislang einzige Abgeordnete des SSW den Sprung in den Bundestag. Rund 70 Jahre später versucht es der 41-jährige Spitzenkandidat Stefan Seidler erneut für den SSW. Eine Chance hat er.

Berlin | Rund 70 Jahre nach ihrem ersten Einzug in den Bundestag hat der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) erneut die Chance, einen Abgeordneten ins Parlament zu schicken. Der Bundeswahlausschuss ließ die Partei der Dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein am Donnerstag in Berlin offiziell zur Bundestagswahl zu. Fünf-Prozent-Hürde nicht entscheidend ...

