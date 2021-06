Lehren aus der Pandemie : Nord-SPD will mehr Geld für Gesundheit ausgeben

Die Sozialdemokraten im Kieler Landtag fordern ein Ende der Kommerzialisierung des Gesundheitssektors. Langfristig könne so sogar Geld gespart werden.

Kiel | Ein Jahr lang hat die SPD-Fraktion an dem Antrag gearbeitet, den der Landtag am Freitag debattieren soll. „Es geht darum, dass man nicht arm wird, weil man krank ist und nicht krank wird, weil man arm ist“, sagt der Fraktionsvorsitzende Ralf Stegner, der allerdings solche Tendenzen in der Corona-Pandemie ausgemacht hat. „Wir müssen deshalb die Lehren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.