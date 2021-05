Kieler Landtag : Nord-SPD fordert mehr Geld für Frauenhäuser in SH

Mit der Situation der Frauenhäuser wird sich an diesem Freitag auch das Parlament befassen.

Kiel | Die SPD im Kieler Landtag will für die Frauenhäuser in Schleswig-Holstein mehr Geld bereitstellen. Die Mittel über den Kommunalen Finanzausgleich sollten von 7,5 Millionen Euro jährlich auf 10 Millionen aufgestockt werden, schlug Fraktionsvize Beate Raudies am Montag vor. Einer Bedarfsanalyse zufolge gebe es im Land gute Strukturen, die aber noch z...

