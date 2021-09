Kostenexplosion : Nord-Ostsee-Kanal: Neue Levensauer Hochbrücke viermal teurer als geplant

Gleich um das Vierfache schießen die Kosten für die neue Levensauer Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal in die Höhe. Das ist mehr als die schon fast normale Kostensteigerung bei staatlichen Bauvorhaben – aber es passt in die Reihe der großen Verkehrsprojekte des Bundes im Norden: Die fünfte Schleuse in Brunsbüttel verteuert sich etwa im selben Ausmaß, der Gleisausbau zum Belttunnel auch.

Meist gibt es gute Gründe für die Mehrkosten – und keines der genannten Projekte ist wegen Geldmangels in Gefahr. Doch für die Zukunft sieht das anders aus: Nach der Pandemie wird das Geld des Staates knapper werden und der neue Verkehrsminister nicht mehr alle Pläne bezahlen können. Im Norden könnte dem etwa die Küstenautobahn A 20 zum Opfer fallen: Auch deren geschätzte Kosten sind zuletzt kräftig gestiegen. Und hoch umstritten ist sie obendrein.