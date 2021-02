Stärkste Kraft im Land : Nord-Grüne wollen bei Bundes- und Landtagswahl Nummer eins in SH werden

Den Grünen war es bei der Europawahl 2019 erstmals gelungen, landesweit bei einer Wahl den ersten Platz zu holen.

Kiel | Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen bei der Bundestagswahl im September und bei der Landtagswahl im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein stärkste Kraft im Land werden. Das machten die Landesvorsitzenden Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis am Mont...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.