Bundestagswahl 2021 : Nord-FDP will wieder mindestens drei Abgeordnete nach Berlin schicken

Am Sonnabend will die FDP bei einer Landesdelegiertenversammlung in Neumünster die Landesliste aufstellen.

Kiel | Die FDP in Schleswig-Holstein soll nach Vorstellung von Landeschef Heiner Garg nach der Bundestagswahl im September Regierungsverantwortung in Berlin übernehmen. Der Landesverband möchte wieder mindestens drei Abgeordnete nach Berlin schicken. Auch interessant: Wolfgang Kubicki: „Ich möchte unser Ergebnis noch mal steigern“ Nach 12,6 Prozent bei...

