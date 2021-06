Landesparteitag in Büdelsdorf : Nord-AfD tauscht Köpfe für Berlin aus

Uwe Witt löst Hollnagel als Spitzenkandidaten ab. Doris von Sayn-Wittgenstein zieht zurück. Der Ex-Richter Gedeon Bollmann landet auf Listenplatz 2.

Büdelsdorf | Die Nord-AfD geht mit Uwe Witt als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl. Der 61-Jährige setzte sich in einer Kampfabstimmung mit 97 zu 72 Stimmen gegen Bruno Hollnagel durch, der 2017 die Nord-AfD erstmals in den Bundestag geführt hatte. Witt zog 2017 über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag und ist inzwischen nach Schleswig-Holste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.