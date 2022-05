Landtagswahl in SH 2022 : Neues Naturschutzgebiet: Grüne ín SH wollen Nationalpark Ostsee

Der Grüne Umweltstaatssekretär Tobias Goldschmidt will in der nächsten Wahlperiode große Teile der Ostseeküste in einem Nationalpark Ostsee schützen. Was seine Koalitionspartner dazu sagen, lesen Sie auf shz.de

Kiel | Schleswig-Holstein könnte nach dem Wat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.