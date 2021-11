Koalitionsvertrag : Neues Ampelbündnis will das Leben auf dem Dorf verbessern

Die Pläne der rot-grün-gelben Koalition in Berlin stoßen in Schleswig-Holstein prinzipiell auf Zustimmung – ernten aber auch Kritik. Die Argumente.

KIEL/BERLIN | Weite Wege zum Job und zum Arzt, leerstehende Läden und Gasthöfe, nur vier Busse am Tag und keine Bahnstation: Das Leben auf dem Land ist oft beschwerlich – auch in Schleswig-Holstein. Doch nun will die neue Ampelkoalition in Berlin das ändern: Das Leben in den Dörfern soll attraktiver werden, ein weiteres Abhängen verhindert werden. „Die Lebensver...

