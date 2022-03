Hilfe für krebskranke Kinder : Junge Patienten können mit Roboter weiter am Unterricht in SH teilnehmen

Drahtlos ins Klassenzimmer: Ein Avatar hilft schwerstkranken Kindern, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Jetzt hat Bildungsministerin Karin Prien zusätzliche Geräte bestellt. Wie die funktionieren, erklärt shz.de

Norderstedt / Kiel | Lotti dreht sich langsam um. Sie steht auf dem Tisch in der zweiten Reihe der Klasse 6d des Lessinggymnasiums in Norderstedt (Kreis Segeberg). „Wie geht es dir Heute?“, fragt Bildungsministerin Karin Prien, die nur einen guten Meter entfernt steht. „Ich fühle mich ganz gut“, antwortet die Schülerin und zeigt ein Lächeln. Mehr lesen: Mini-Roboter so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.