Prognosen für Weltklimareport : Neue Daten: Wie sich das Klima in Schleswig-Holstein ändern wird

Am Montag erscheint der neue Bericht des Weltklimarats. Eingeflossen sind auch regionale Projektionen für Bundesländer und Kreise. Demnach ist klar: Ohne ambitionierten Klimaschutz bekommt Schleswig-Holstein Probleme.

Hamburg/Kiel | Die starken Regenfälle im Februar waren nur Vorboten im Norden: Ohne wirksame Schritte zum Abbau von Treibhausgas-Emissionen droht sich das Klima in Schleswig-Holstein in den nächsten Jahrzehnten deutlich zu verschlechtern. Es drohen mehr Niederschläge, mehr heiße Tage, mehr warme Nächte. Das ergibt sich aus regionalen Klimaprojektionen des in Hamburg...

