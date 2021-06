Klimaschutz : Neu- und Umbauten: Land beschließt Solardach-Pflicht

Kabinett beschließt Novelle des Klimaschutzgesetzes

Kiel | Wer künftig in Schleswig-Holstein eine gewerbliche Immobilie baut, muss darauf eine Solaranlage installieren. Das gilt auch, wenn ein Eigentümer ein neues Dach errichtet. Das hat das Kabinett gestern mit der Novelle des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes in Kiel beschlossen, das jetzt in die Landtagsberatung geht. Dazu müssen alle Parkplätze, die m...

