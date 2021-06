Bis zum 18. Juni in der Ostsee : Nato veranstaltet 50. Manöver „Baltops“ – rund 4000 Soldaten beteiligt

Es beteiligen sich 40 Marineeinheiten und 60 Flugzeuge. Mit dabei sind neben 16 Nato-Ländern auch Schweden und Finnland.

Kiel | Die Nato hat am Sonntag ein größeres Manöver im Ostseeraum begonnen. Bis zum 18. Juni beteiligen sich 40 Marineeinheiten, 60 Flugzeuge und rund 4000 Soldaten an der Übung Baltops, wie das Presse- und Informationszentrum Marine in Kiel mitteilte. Mit dabei sind neben 16 Nato-Ländern auch Schweden und Finnland. Probe für Verteidigungstaktiken gegen C...

