2,5 Millionen Euro : Abbruchkanten und Strandverluste: Land legt nach Stürmen Sonderfonds für Küsten auf

Unter Zeynep und ihren wilden Schwestern haben die Strände in Schleswig-Holsteins Tourismusregionen besonders gelitten. Das Land greift den Kommunen unter die Arme.

Kiel | Nach mehreren Sturm- und Orkantiefs stellt die Landesregierung mit einem Sonderfonds bis zu 2,5 Millionen Euro für Küstenschäden in Tourismusregionen bereit. Mehr zum Thema: Abbruchkante in Kampen: Hier hat das Orkantief an Sylt genagt Sturm zerstört Steg zum Pfahlbau in St. Peter-Ording So massiv sind die Schäden an Amrums Küste sowi...

