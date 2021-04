Landesfinanzen : Monika Heinold begräbt Senkungspläne für Grunderwerbsteuer

Schleswig-Holsteins Finanzministerin hält die Vereinbarung aus dem Jamaika-Koalitionsvertrag für nicht mehr erfüllbar.

KIEL | Schleswig-Holsteins grüne Finanzministerin Monika Heinold rückt von einer Abmachung im Koalitionsvertrag der Kieler Jamaika-Regierung ab: Sie stellt die geplante Senkung der Grunderwerbsteuer in Frage. „Die Lücke in der Finanzplanung des Landes ist so groß, dass ich derzeit eine Steuerentlastung nicht empfehlen kann“, sagte Heinold am Wochenende gegen...

