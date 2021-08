Karin Prien in Kiel : Mobile Teams impfen gegen Corona jetzt auch an Schulen

Insgesamt können sich an 250 Standorten von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien Schüler ab zwölf Jahren sowie Beschäftigte impfen lassen.

Kiel | Impfungen gegen das Coronavirus haben in Schleswig-Holstein am Donnerstag auch an Schulen im Land begonnen. Zunächst ging es nach Angaben des Bildungsministeriums an 24 Schulen los. Insgesamt können sich an 250 Standorten von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien Schüler ab zwölf Jahren sowie Beschäftigte impfen lassen. Als weitere Schutzmaßnahme an d...

