Nach Bund-Länder-Gipfel : Land lässt auch Betriebsärzte impfen

Nach Bund-Länder-Gipfel kündigt Schleswig-Holstein Ausweitung der Impfkampagne an und will Betriebsärzte einbeziehe.

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Daniel Günther (CDU) zeigte sich nach dem Impfgipfel zufrieden. „Es ist ein gutes Ergebnis, dass die Priorisierungen grundsätzlich weiter aufrechterhalten werden, bis diese im Juni, wenn der Impf-Fortschritt es zulässt, aufgehoben werden können“, so Günther am Montagabend. Zudem sei am Montag ein erster Schritt m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.