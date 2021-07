PK zur Impfkampagne im Norden : Ministerpräsident Daniel Günther äußert sich zur neuen Corona-Verordnung für SH

Daniel Günther wird sich am Montag ab 13 Uhr zu möglichen Lockerungsschritten und dem Fortschritt der Corona-Impfungen im nördlichsten Bundesland äußern.

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheits-Staatssekretär Dr. Matthias Badenhop informieren am Montag, 19. Juli, um 13 Uhr über den Fortschritt der Impfkampagne in Schleswig-Holstein. Außerdem sollen Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung vorgestellt werden, die am 26. Juli in Kraft tritt. Mehr in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.