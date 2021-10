Landtagswahl 2022 : Finanzministerin Monika Heinold will Ministerpräsidentin werden

Aminata Touré ist Teil der neuen Doppelspitze der Grünen für die Wahl im Mai.

Kiel | Nein, offiziell will noch keiner so richtig etwas sagen bei den Grünen. Schließlich muss der Landesvorstand der Partei erst noch über die Personalie beschließen. Aber spätestens seit Umweltminister Jan Philipp Albrecht seinen Wechsel zur Heinrich-Böll-Stiftung bestätigt hat und die Grünen-Politikerinnen Monika Heinold und Aminata Touré am Dienstag ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.