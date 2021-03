Naturschutz und Gesetz : Umweltminister Jan Philipp Albrecht fordert halbe Million Euro Strafe für illegale Rodungen

Umweltminister Albrecht (Grüne) will dafür das Naturschutzgesetz verschärfen.

Kiel / Berlin | Der Wald ist in Gefahr. Nicht nur durch den Klimawandel: In den vergangenen Monaten haben sich illegale Rodungen im Land gehäuft, wie etwa in Kiel wo ein Möbelhaus oder in Quickborn wo ein Immobilienunternehmen Flächen abholzen ließen. Weiterlesen: Umweltminister Jan Philipp Albrecht – Dem Wald im Land geht es schlecht Deswegen will Landesumwelt...

