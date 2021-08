Landtagswahl 2022 : Midyatli oder Losse-Müller: Nord-SPD entscheidet am 15. August über Spitzenkandidatur

Serpil Midyatli will am Sonntag in der kommenden Woche den SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bekanntgeben. Viel Auswahl gibt es nicht.

Kiel | Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli will am Sonntag nächster Woche bekannt geben, wer die Partei in die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres führen soll. Nach Beratungen des Landesvorstandes und des Landesparteirates werde Midyatli die Entscheidung öffentlich bekannt geben, bestätigte die SPD am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Nach...

