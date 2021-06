Bildungspolitik der Zukunft : Massiver Streit über Digitalisierung an Schulen in SH

Regierungs- und Oppositionsfraktionen im Landtag ringen um Novellierung des Schulgesetzes.

Kiel | Am Ende droht die Debatte fast zu eskalieren. In einem heftigen Wortgefecht reklamieren die bildungspolitischen Sprecher von CDU und SPD im Landtag, Tobias von der Heide und Martin Habersaat, jeweils für sich, dass sie die besseren Vorschläge zur Digitalisierung in den Schulen haben. „Warum verweigern Sie sich dem Fortschritt?“, will Habersaat wissen ...

