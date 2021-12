Nach Bund-Länder-Treffen : Im Livestream: Ministerpräsident Daniel Günther zu den Corona-Beschlüssen

Bund und Länder haben im Kampf gegen die vierte Corona-Welle neue Maßnahmen beschlossen. Auch Schleswig-Holsteins Landeschef Daniel Günther hat ein Statement zu den neuen Regeln angekündigt.

Kiel | Bund und Länder haben am Donnerstag über die weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. In der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und deren voraussichtlichem Nachfolger Olaf Scholz (SPD) wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Nach Bekanntgabe der Beschlüsse will auch S...

