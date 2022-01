Ergebnis der Umfrage des Tages : 84 Prozent der Leser wissen schon, welche Partei sie bei der Landtagswahl wählen

Im Mai steht in Schleswig-Holstein die Landtagswahl an. Der Wahlkampf beginnt erst noch so richtig. Wir wollten wissen, ob Sie sich trotzdem schon festgelegt haben. Das Ergebnis fällt sehr klar aus.

24. Januar 2022, 18:35 Uhr

Kiel | Die jetzt fast zwei Jahre Pandemie waren auch für die Politik in Schleswig-Holstein eine herausfordernde Zeit. Nach schwierigen letzten Wochen und Monaten geriet auch das Pandemie-Management der Kieler Jamaika-Koalition immer mehr in die Kritik. In rund drei Monaten stehen Landtagswahlen in SH an. Erste Umfragen zeigen, dass die CDU momentan vorne liegt.

Doch auch andere Parteien machen sich große Hoffnungen, dass sie die nächste Landesregierung anführen können. Am Ende entscheiden am 8. Mai die Wähler. Und viele unserer Leser haben sich bereits entschieden. Um 18.30 Uhr, also zwölf Stunden nach Beginn der Umfrage, gaben nur zwölf Prozent an, noch unentschlossen zu sein.

Für 84 Prozent des Stimmen sorgten diejenigen, die schon wissen, wo sie ihr Kreuz setzen.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.