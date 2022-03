Landtagswahl in SH : SPD-Programm einstimmig beschlossen: Thomas Losse-Müller startet in den Wahlkampf

Die SPD hat am Samstag auf ihrem Parteitag in Lübeck ihr Programm zur Landtagswahl am 8. Mai beschlossen. Auf der Agenda: eine Mietpreisbremse, Klimaneutralität in 18 Jahren und jede Menge Laptops.

Lübeck | Der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller nimmt seinen Kugelschreiber in die eine, dann in die andere Hand, notiert sich etwas. Ab und an schaut er zu Serpil Midyatli hoch, die einige Meter vor ihm auf der Bühne in der Lübecker Musik- und Kongresshalle mit dünner Stimme erzählt, wie sie sich beim Anblick der Kriegsbilder aus der Ukraine fühlt. Als s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.