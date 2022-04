Landtagswahl in SH am 8. Mai : Mehr Demokratie will Reform des Wahlrechts: „Keine Stimme soll verloren gehen“

Karl-Martin Hentschel, Ex-Fraktionschef der Grünen und Vorstand im Verein „Mehr Demokratie“ fordert eine Reform des Wahlrechts in Schleswig-Holstein. Was sich ändern soll, lesen Sie auf shz.de

Kiel | Herr Hentschel, am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Ist diese Wahl demokratisch genug? Ja, aber es ginge deutlich besser. Wir vom Verein „Mehr Demokratie“ schlagen das System der Mehrpersonenwahlkreise vor, wie es in über 70 Demokratien schon eingeführt wurde – etwa in Dänemark, Finnland, Irland, Island, Norwegen, Österreich, Schweden und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.