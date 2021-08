Gute Heilungschancen : Landtagspräsident Klaus Schlie an Krebs erkrankt

Bei einer Routine-Untersuchung wurde bei dem CDU-Politiker ein Tumor in der linken Niere festgestellt.

Kiel | Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) ist an Krebs erkrankt. Bei einer Routine-Untersuchung sei ein Tumor in der linken Niere festgestellt worden, teilte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Die Niere solle demnächst entnommen werden, die Heilungschancen seien gut. Zuvor hatte der NDR berichtet. Die aktuell notwendigen Be...

