Landtagswahlen in SH : Landeswahlausschuss entscheidet am Freitag über Zulassung von Parteien

Für eine Landesliste sind 500 Unterschriften erforderlich, für einen Kreiswahlvorschlag für einen Direktkandidaten 50.

Kiel | Der Landeswahlausschuss entscheidet am nächsten Freitag über die Zulassung von Parteien für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai. Hierzu liegen derzeit 17 Anmeldungen von Gruppierungen und Parteien vor, die nicht mit im Land gewählten Abgeordneten im Bundestag oder im Landtag vertreten sind. Auch interessant: Parität im nächsten Kabinet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.