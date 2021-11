Pressekonferenz im Landeshaus : Landesregierung will Druck auf Ungeimpfte in SH erhöhen

Schleswig-Holsteins Landesregierung plant bei größeren Veranstaltungen in Innenbereichen den Wechsel zum 2G-Modell. Daniel Günther und Heiner Garg fanden deutliche Worte für Ungeimpfte.

Kiel | Livestream 02 Auch interessant: Schärfere Corona-Regeln: SPD fordert Wechsel zum 2G-Modell in SH Schleswig-Holsteins Landesregierung erwägt bei größeren Veranstaltungen in Innenbereichen den Wechsel zum 2G-Modell (geimpft, genesen). Über die konkreten Bereiche wolle die Regierung in der kommenden Woche beraten, sagte Ministerpräsident Daniel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.