Nach den Herbstferien : Landesregierung: Maskenpflicht an Schulen in SH soll Ende Oktober fallen

Laut Gesundheitsminister Garg (FDP) müssen junge Menschen im Klassenraum bald keine Maske mehr tragen.

Kiel | Die Landesregierung hat den Schülerinnen und Schüler im Norden ein Ende der Maskenpflicht für einen Zeitpunkt nach den Herbstferien in Aussicht gestellt. „Unser gemeinsames Ziel ist Stand heute, dass wir diese Pflicht Ende Oktober auslaufen lassen werden“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag im Landtag. Keine ganzen Klassen in...

