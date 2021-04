Cafés und Restaurants : Corona-Lockerungen in SH: Ab Montag darf die Außengastronomie öffnen

Ab 12. April dürfen Gastronomen ihre Außenbereiche öffnen – Ausnahmen für Segeberg und Pinneberg sowie Neumünster.

Kiel | Ab kommenden Montag dürfen in Schleswig-Holstein Gastronomen ihre Außenbereiche öffnen – damit die Zahl der privaten Kontakte in den eigenen vier Wänden reduziert wird. „Die Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt seit knapp drei Monaten unter 100, aktuell bei 62. Das macht es möglich, dass wir hier unser Regelwerk konsequent anwenden, vorsichtige Öffnung...

