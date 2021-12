Gestiegene Baukosten : Land erhöht Förderzuschüsse für sozialen Wohnraum in SH erneut

Die Regierung in Kiel steigert die Förderzuschüsse für sozialen Wohnraum zum zweiten Mal in diesem Jahr. Auf den Inseln ist die Lage eine besondere.

Kiel | Schleswig-Holstein hebt die Förderzuschüsse für sozialen Wohnraum zum zweiten Mal in diesem Jahr an. „Angesichts deutlich gestiegener Baukosten und zugleich niedriger Zinsen sinkt leider der Anreiz für Investoren, sich im Gegenzug für staatliche Zuschüsse für Jahrzehnte auf vergleichsweise niedrige Mieten zu verpflichten“, erläuterte dazu am Dienstag ...

