Vorstoß von SH im Bundesrat : Länder fordern von der Ampelkoalition ein Rauchverbot im Auto

Ein verrauchtes Auto ist fünfmal so schlimm wie eine verrauchte Bar. Deshalb soll das Qualmen beim Fahren verboten werden, wenn Kinder oder Schwangere mit an Bord sind. Wer dagegen verstößt, muss teuer bezahlen.

BERLIN/KIEL | Noch ist es erstaunlicherweise erlaubt, im Auto zu rauchen, wenn Kinder mitfahren – doch geht es nach dem Willen der Länder soll das bald vorbei sein: Der Bundesrat will am Freitag einen von Schleswig-Holstein und vier weiteren Bundesländern vorgelegten Gesetzentwurf beschließen und in den Bundestag einbringen, der in vielen Fällen ein Rauchverbot im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.