Corona-Pandemie im Norden : Kurz vor Toresschluss: Run auf die Impfzentren in SH

Ließen sich am Freitag der ersten Augustwoche im Norden nur 9600 Bürger impfen, waren es am vergangenen Freitag weit mehr als 11.000 – die meisten davon in den Zentren.

Kiel | Auf den letzten Drücker erleben die meisten der 28 Impfzentren im Norden noch einmal einen Mini-Ansturm. Nachdem die Impfbereitschaft Anfang August deutlich nachgelassen hatte, sorgte die Ankündigung vom bevorstehenden Aus der Zentren bei vielen Schleswig-Holsteinern für Aktionismus. Ließen sich am Freitag der ersten Augustwoche im Norden nur 9600 Bür...

