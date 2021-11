3G-Regel für Besucher : Krankenhäuser in SH schränken Besuchsmöglichkeiten wegen Corona ein

Die Corona-Inzidenzen steigen weiter in SH. Um die Verbreitung des Virus aufzuhalten und die Patienten und Arbeitskräfte der Krankenhäuser zu schützen, werden die Maßnahmen für Besucher verschärft.

Lübeck | Angesichts steigender Corona-Zahlen schränken immer mehr Kliniken in Schleswig-Holstein die Besuchsmöglichkeiten ein. In den Sana Kliniken in Lübeck gilt seit Mittwoch ein komplettes Besuchsverbot. Der Zutritt für Besucher sei nur noch in Ausnahmefällen, etwa bei sterbenden Angehörigen möglich, teilte die Einrichtung mit. 3G-Regelung für Besucher ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.