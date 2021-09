Koalitionsgespräche in Berlin : Wolfgang Kubicki sondiert bei der FDP mit – aber erst später

Der Bundesvize der Liberalen steigt erst übernächste Woche in die Gespräche ein – aus gesundheitlichen Gründen.

BERLIN/KIEL | Bei den Sondierungsgesprächen zwischen FDP, Grünen, SPD und Union für ein neues Regierungsbündnis in Berlin mischt aus Schleswig-Holstein nicht nur Grünen-Bundeschef Robert Habeck mit. Vielmehr ist in der FDP auch Bundesvize Wolfgang Kubicki aus Strande bei Kiel im Sondierungsteam dabei. Wegen einer Operation ist Kubicki nicht von Anfang an dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.