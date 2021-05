Corona-Lockerungen in SH : Neue Öffnungsschritte: Landesregierung will Veranstaltungen möglich machen

In der nächsten Woche will das Land die Weichen zur Ausgestaltung der nächsten Verordnung stellen.

Kiel | Die Landesregierung in Kiel hat angesichts der im Bundesvergleich niedrigen Corona-Zahlen Eckpunkte für weitere Öffnungsschritte vereinbart. „Wir blicken in Schleswig-Holstein auf eine sehr positive Entwicklung des Infektionsgeschehens“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Beratungen der Jamaika-Koalition am Dienstag in Kiel. Bereits ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.