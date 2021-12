AKW ist vom Netz : Kernkraftwerk Brokdorf: Seit Freitag fließt kein Strom mehr raus

Das Ende eines Synonyms der Atomkraft ist Realität. Am Freitag speiste die Anlage in Brokdorf letztmals Strom in das Netz ein, Abgeschaltet wird kurz vor Mitternacht.

dpa | Das Atomkraftwerk Brokdorf hat am Freitag letztmals Strom ins Netz eingespeist. Gemäß Atomausstieg muss der Reaktor zum Jahresende endgültig vom Netz. Damit geht die Zeit der Atomkraft in Schleswig-Holstein zu Ende. Die Reaktoren Krümmel und Brunsbüttel wurden nach schweren Pannen bereits vor Jahren abgeschaltet. Mehr zum Thema: So feierten A...

