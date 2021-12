Corona in SH : Keine Testpflicht für Geboosterte? Das sagt die Jamaika-Koalition zu Lauterbachs Plan

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schlägt vor, dass dreifach geimpfte Menschen sich nicht mehr auf Corona testen lassen müssen. In Schleswig-Holstein herrscht bei CDU, FDP und Grünen Uneinigkeit ob des Plans.

Kiel | So ganz sattelfest ist er nicht. „Da habe ich in der Kabinettssitzung nicht so richtig aufgepasst, weil ich nebenbei Weihnachtskarten geschrieben habe“, sagt CDU-Fraktionschef Tobias Koch. In der Videoschalte ging es um den zur Stunde im Bund debattierten Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der die Corona-Testpflicht für Dre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.