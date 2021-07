Fortschritt der Impfkampagne : Keine Corona-Impfmüdigkeit in SH – Angebote mit niedrigen Hürden im Fokus

Zahlreiche junge Menschen nutzen die Möglichkeiten, sich an ihren Hochschulen impfen zu lassen. Kurzfristige Termine für alle gibt es vor allem in Neumünster und Brunsbüttel.

Kiel | Das Gesundheitsministerium in Kiel beobachtet momentan keine Corona-Impfmüdigkeit in Schleswig-Holstein. Derzeit gebe es im Land noch 53.000 Menschen, die sich in Impfzentren registriert haben und Termine erhalten möchten, teilte das Ressort am Donnerstag mit. Dabei seien die Impfzentren unterschiedlich ausgelastet. Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.