Corona in SH : Karin Prien lobt Start der Booster-Kampagne an Schulen

Über 120 Schulen im Land hätten bereits Bedarf angemeldet und würden in den kommenden Wochen von mobilen Impfteams besucht.

Kiel | Bildungsministerin Prien hat am Donnerstag den Start der Booster-Kampagne in den Schulen in Schleswig-Holstein gelobt. „In dieser Woche sind die ersten Impfteams an Schulen im Land gekommen und haben Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren ein Impfangebot für Booster-Impfungen, aber auch für Zweit- und Erstimpfungen gemacht“, so Prien im Landtag. ...

