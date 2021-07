Schulen in der Pandemie : Karin Prien fordert Bundesmittel für Luftfilter – GEW kritisiert langsames Vorgehen

Zwar bleibt der Einsatz von Filtergeräten unter Experten umstritten, doch sollten sie als Zusatzoption zur Verfügung stehen – auch im Kampf gegen die Delta-Variante.

Kiel | Mitten in den Sommerferien richtet sich der Blick im Land langsam wieder auf die Schule. Ein Wort, dass in der Diskussion immer wieder fällt ist „Luftfilter“. Weiterlesen: Mobile Luftfilter nur in wenigen Klassenräumen sinnvoll Während Bayern 190 Millionen Euro und Niedersachsen 20 Millionen Euro bereitgestellt haben, um möglichst viele Klassen ...

