Corona-Regeln an Schulen in SH : Karin Prien zum neuen Reaktionsplan: Mehr Präsenzunterricht für Schüler in SH

Das Land will allen Schülern in SH mehr Präsenzunterricht ermöglichen. Der Corona-Reaktionsplan wird angepasst.

Kiel | Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat am Mittwoch über die Situation an den Schulen informiert. Die Landesregierung habe entschieden, den am Freitag auslaufenden Corona-Reaktionsplan anzupassen. Diese Anpassung sieht vor, dass vor allem auch Schülern der Mittelstufe zukünftig mehr Präsenzunterricht angeboten werden soll. In Kreisen m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.