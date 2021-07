Lernen in Corona-Zeiten : Schleswig-Holstein startet neues Schuljahr mit Maskenpflicht und Tests

Scharfe Kritik kam vom Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen. Angesichts der Reiserückkehrer und der erwarteten vierten Infektionswelle seien die Entscheidungen verantwortungslos, so Thorsten Muschinski.

Kiel | Wenn in zwei Wochen in Schleswig-Holstein die Schule wieder anfängt, bleibt es wegen Corona zunächst bei der Maskenpflicht in Innenräumen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich weiterhin zweimal wöchentlich testen, wie das Bildungsministerium am Dienstag in Kiel mitteilte. Diese Regelung gilt für die ersten drei Wochen des Schuljahres. Aufgeho...

