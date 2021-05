Kritik an Plänen des Landes : Karin Prien: Kostenlose Förderangebote für Schüler in SH auch im Sommer 2021

Das Land SH plant eine Bildungsinitiative für Kinder und Jugendliche – doch von der GEW hagelt es Kritik.

Kiel | Die Schüler in Schleswig-Holstein können auch in diesem Sommer in den Ferien kostenlose Lernangebote nutzen. Ihre Pläne dafür stellte Ministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags vor. Viele Mädchen und Jungen müssten infolge der Corona-Pandemie auf persönlichen Austausch mit ihren Lehrkräften verzichten, erklärte Prien....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.